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Yıldırım, Alman firmalarıyla ‘güven tazeledi’: Bedel ödemeniz düşünülemez

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Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’yla gerilimin ardından Türkiye’de faaliyet gösteren Alman firmalarının yetkilileriyle bir araya geldi.

Fotoğraflar: DHA

Darbe girişimi sonrası bozulan Türkiye-Almanya ilişkileri, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir de Alman vatadandaşının bulunmasıyla iyiden iyiye gerilmişti.

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Almanya, Türkiye’nin ‘teröre destek veren’ Alman firmalarıyla ilgili bir listeyi kendilerine gönderdiğini, ardından da geri çektiğini bildirmiş. Ankara da listenin ‘iletişim hatası’ sonucu gönderildiği bilgisini vermişti.

‘Bedel ödenmesi düşünülemez’

Yıldırım, özellikle son olayların ardından Türkiye’de yatırımı bulunan 19 Alman firmasının yetkilileriyle ‘güven tazeleme’ minvalinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Ankara’daki Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen buluşmada firma yetkililerine seslenen Yıldırım, gerginliğin ‘siyaseten geçici olduğunu’ söyledi.

Almanya’da 3 milyon Türk’ün yaşadığını, ilişkilerin olumsuz yönde seyretmesinin ‘akla ziyan bir iş’ olduğunu belirten başbakan, “En az yarım asırdan beri Türkiye’de olan artık bir Alman firmasından ziyade Türk firması gibi halkın hafızasında yer almış yatırımcılarımızın haksız bir şekilde burada eleştiriye tabi tutulması bu ilişkilerden bedel ödemesi asla düşüneceğimiz bir şey değil” diye konuştu.

‘Gerginlikten yana değiliz’

Toplantıda belirli başlı 20’ye yakın firmanın katıldığını aktaran Yıldırım, Türkiye’deki Alman şirketlerine herhangi bir soruşturma olmadığını tekrar etti.

Başbakan şunları kaydetti: “Bizim Almanya’dan beklentimiz, PKK ve FETÖ terör örgütü ile doğrudan ilişkili veya onlara destek veren yapılara karşı daha kararlı bir tutum içerisine girmesi onlara alan açılmaması. Onlar bu ülkenin düşmanları bu ülkenin hayrına bir faaliyet yapmıyorlar. Dolayısıyla örgütlere alan açılması bizi rahatsız ediyor ikili ilişkilerimizi zehirliyor. Ülkeler arasında husumet olmaz. Ülkeler arasında dostluk da husumet de gelip geçicidir. Bunun hasar bırakmadan yönetilmesi de siyasetçilerin en önemli sorumluluğundadır. Bu konuda biz, ilişkilerde gerginliği tırmandırmaktan yana değiliz. Sizin bu yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Açık söylüyoruz biz sizi Alman şirketi olarak görmüyor bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz. Bu ülkenin kanununa göre çalışıyorsunuz. Bazılarınız 60 yıldan beri bu ülkede faaliyet gösteriyor.”

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