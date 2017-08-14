Yıldırım, AKP’yi anlattı: Yolumuz cumhuriyetin yoludur

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Başbakan Binali Yıldırım, “Yolumuz Selçuklu’nun Osmanlı’nın cumhuriyetin yoludur” dedi.

Ankara’daki Harikalar Diyarı’nda düzenlenen AKP’nin 16’ncı yıl dönümü etkinliğinde konuşan Yıldırım, ‘davalarına’ ve kurucu liderlerine gönülden bağlı olduklarını söyledi.

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Yıldırım, AKP’ni çınar ağacına benzeterek, ağacın kökünün devlet, gövdesinin cumhuriyet, dallarının millet, yapraklarının de ay-yıldızlı bayrak olduğunu söyledi.

Trabzon’da PKK’lılarla çıkan çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül’e sözü getiren başbakan, “Henüz 15 yaşında çiçeği burnunda evladımız Eren Bülbül’e kurşun sıkan şerefsizler bilsin ki biz 80 milyonuz. Seni cennete uğurlarken Türkiye düşmanlarına karşı bir olduk bütün olduk. Sana kurşun sıkan PKK katilleri elbette bunun hesabını verecek. Emin ol ki Türkiye’yi ve dünyayı onların başına dar edeceğiz” diye konuştu.

‘Yolumuz cumhuriyetin yoludur’

Yıldırım, şöyle devam etti: “Yolumuz Selçuklu’nun Osmanlı’nın cumhuriyetin yoludur. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın muasır medeniyetler yoludur. Bu yolu genişletmekten, korumaktan, emniyetini sağlamaktan başka hiçbir idealimiz yoktur. Türkiye demokrasi, adalet, özgürlüklerle dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında mutlaka yerini alacaktır. 15 Temmuz alçak FETÖ darbe kalkışmasını asla unutmayacağız. Bu karanlık sayfaları tamamen kapatıyoruz. Herkesin hukukundan kendimizi sorumlu tutuyoruz. Bizim gibi düşünmeyenlerin hukukunun güvencesi de biziz. Burada bölgecilik, hemşericilik, etnik ayrımcılık asla olmadı. Hepimiz 80 milyon vatandaşımızın hukukundan sorumluyuz. Demokrasiden, adaletten, özgürlüklerden taviz vermeden ülkemize milletimize aşkla, şevkle hizmete devam edeceğiz.”

‘Bahar yorgunluğu kısa sürecek’

Başbakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da son zamanlarda dile getirdiği ‘metal yorgunluğu’na değinerek, şu değerlendirmede bulundu: “İktidarın rehavetine de kapılmayacağız. Zaman zaman siz teşkilatımızda metal yorgunluğundan bahsediyorsunuz. Ben bu metal yorgunluğunun bir bahar yorgunluğu kadar kısa süreceğine inanıyorum. Yeter ki gönüllerimiz yorgun olmasın.”