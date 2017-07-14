Yıldırım: Afişlerdeki askerler üniformalı terörist, OHAL üç ay daha uzatılabilir

Başbakan Binali Yıldırım, kamuoyunda tepki toplayan darbe girişimine ilişkin afişlerdeki asker görüntülerinde sorun olmadığını, o askerlerin ‘üniformalı terörist’ olduğunu söyledi.

Yıldırım, olağanüstü halin (OHAL) uzatılacağının da sinyalini verdi.

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‘Alınganlığa gerek yok’

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı’nın hazırlattığı afişlere ilişkin şunları söyledi: “15 Temmuz’un anılmasına yönelik afişler var. Burada kimsenin rahatsız olacağı bir şey yok. Bizim ilk günden dediğimiz şey bellidir, ‘asker kılığına girmiş teröristler’, bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerini temsil etmiyor, bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin, askerin tankını, topunu, helikopterini, uçağını çalan ve bunlarla millete bombalar, mermiler yağdıran, akıllarını kiraya vermiş katillerdir. Bu kadar basit. Onun için alınganlık göstermeye gerek yok. Bu, kaldı ki çok belirli, emekli olmuş TSK mensuplarının, küçük bir grubun köpürtmeye çalıştığı bir konudur. Burada hiçbir zaman TSK falan, kimseyi hedef alma düşüncesi yoktur.”

‘CHP yürüyüşten sonra duygusallaştı’

Yıldırım, darbe girişiminin yıldönümünde Meclis bahçesindeki gece etkinliğine CHP ve HDP’nin çağrılmamasıyla ilgili de, “Yürüyüşten sonra duygusallaştılar, milletin Meclis’ine davet olmaz, o gece davetle mi gittiler, çağrı herkese yapıldı, gelmemek için dolambaçlı yollara girmeye gerek yok” yorumunu yaptı.

OHAL yeniden uzatılacak

Yıldırım OHAL’in üç ay daha uzatılacağını da duyurdu. Yıldırım, “OHAL’in üç ay daha uzatılmasını talep edeceğiz. 19’unda doluyor, prensip olarak bizim hükümet olarak kararımız, MGK’ya uzatılması yönünde teklif götürmek” dedi.

Başbakan, çalışma esasları yeni belirlenen OHAL Komisyonu için de 296 bin 350 itiraz başvurusu olduğunu söyledi.