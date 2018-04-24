‘Yıldırım 15 Temmuz’da Ilgaz Tüneli’nde saklandı’ diyen CHP’li Özel tutanak paylaştı

Başbakan Binali Yıldırım’ın darbe girişimi gecesi ‘Ilgaz Tüneli’nde saklandığını’ öne süren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, iddiasına ilişkin tutanakları paylaştı.

Meclis’teki 23 Nisan özel oturumunda AKP ile CHP’li vekiller arasında tartışma çıkmıştı. Özel, Başbakan Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz gecesi Ilgaz Tüneli’nde ‘saklandığını’ iddia etmişti.

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Tartışmaları genel kurulun üst kısmından izleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Aşağıda olsaydım onun ağzının payının verirdim” demişti. Özel’se tutanakları açıklayacağını belirtirken Erdoğan’a canlı yayın çağrısı yapmıştı.

Tutanakları paylaştı

Özel, bugün Meclis’teki darbe girişimi için kurulan komisyonun 3 Kasım 2016’daki 12’nci toplantısının tutanaklarını gazetecilerle paylaştı.

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Tutanağa göre toplantıda Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Dr. Ergin Ergül bir sunum yaptı.

15 Temmuz’da yaşananlar

Ergül’ün sunumunda Yıldırım’ın 15 Temmuz 2016’da saat 21.00 sıralarında İstanbul Dolmabahçe’deki çalışma ofisinden çıkan Yıldırım’ın Tuzla’daki evine hareket ettiği belirtildi.

Başbakanın yaklaşık 35 dakika sonra evine ulaştığı, beş tankın konuta harekete geçtiğinin bilgisinin alınması üzerine de karayoluyla Ankara’ya hareket ettiği ifade edildi.

Sunumda, darbecilerin Yıldırım’ın konvoyunu helikopterle takip ettiği bilgisinin alınması sonrası Gerede sapağından Karadeniz yoluna girildiği ve Çankırı istikametinden Ankara’ya gidilmesine karar verildiği kaydedildi.

‘Ilgaz’da kriz yönetimi’

Sunumda, Yıldırım’ın Ilgaz Tüneli’nin çıkışında bir jandarma aracının Yıldırım’ın konvoyuna ateş açtığı ifade edilerek “Bunun üzerine konvoy tekrar Ilgaz’a dönmüştür. Kriz yönetimine Ilgaz’dan devam edilmiştir” dendi.

Öte yandan sunuma göre Yıldırım, hava savunma komutanına talimat vererek darbe girişimine katılan uçakların inmeye zorlanmasını, inmeyenlerin vurulmasını istedi. Başbakan, Akıncı Üssü’nün bombalanması emrini de verdi.