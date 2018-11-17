Yıldıray Oğur: Yeni bir Büyükada davası rezaleti

Hepsinin esas suçu ise Osman Kavala’nın bir türlü yazılamayan iddianamesine malzeme olabilme ihtimalleri.

Tek başına Kavala’nin Gezi’yi organize ettiği iddiası gülünç kaçacağı için, onunla bir şekilde teşriki mesaisi olmuş isimlerden bir örgüt oluşturulmuş.

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Karşımızda açtığı davanın devamını getiremediği için davayı büyütmeye karar vermiş yargı zihniyetinin sebep olduğu yeni bir Büyükada davası rezaleti var.

Türkiye bu yargı zihniyetinin yeni operasyonu yüzünden Kaşıkçı olayı yüzünden kazandığı itibarı tüketecek, yine bütün dünyada zor durumda kalacak.

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Önyargılı ve ideolojik böylesine bir hukukla masum insanları mağdur, ülkeyi de bir kere daha mahçup etmeye hakkınız yok.

Yıldıray Oğur’un yazısı