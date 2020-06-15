Yıldıray Oğur: Türkiye karşıtı manipülasyonu cezalandıran Twitter’ı FETÖ’cülükle suçluyorlar

İktidar sözcüleri ve medyası, daha iki ay önce Türkiye’ye karşı manipülasyon yaptığı için Mısır’ın, Suudi Arabistan’ın, BAE’in hesaplarını kapatan, hükümet destekli manipülasyonu Sırbistan’da, Honduras’ta ya da Endonezya’da yapıldığına bakmadan cezalandıran Twitter’ı Türkiye’ye karşıtı olmakla, FETÖ ve PKK destekçiliğiyle, sansürcülükle suçluyorlar.

Üstelik bunu yine Twitter’da yapıyorlar.

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Herhalde yakalanmış olmanın mahcubiyetiyle olsa gerek, Türkiye ile birlikte devlet destekli organize ağlara ait hesapların silindiği Rusya ve Çin hükümetleri ise sessizliklerini koruyor.

Yıldıray Oğur’un yazısı