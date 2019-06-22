Yıldıray Oğur: Son beş ayda yaşananlar yakın tarihimizdeki siyasi haksızlıkların özeti

31 Mart seçimlerini az farkla da olsa kazanmış bir belediye başkanının elinden mazbatasının YSK başkanının bile katılmadığı tutarsız, ikna edici olmayan gerekçelerle alınmış olması gerçeğini, CHP’nin kötü sicilini hatırlatarak değiştiremezsiniz. Ama 6 Mayıs 2019 sonrası yaşananlar gösterdi ki, Türkiye’de muhafazakar kesimde siyasi meşruiyet hassasiyeti, düşmanın eline fırsat geçmesi korkusu karşısında hükümsüz.

Bir belediyedeki iktidarı bile kaybetme endişesi, haksızlık yapma, hakka girme gibi endişeleri bastırabiliyormuş.Yoksa son beş ayda yaşananlar, yakın tarihimizdeki siyasi haksızlıklar ve hatalar külliyatının epey konsantre bir versiyonundan başka bir şey değildi.

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Yıldıray Oğur’un yazısı