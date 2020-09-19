Yıldıray Oğur: RT ettiği bir tweete, başka birinin ettiği küfür yüzünden hakkında yakalama kararı çıkan birinden bahsediyoruz

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in genel başkanı olan Ali Yalçın, sosyal medya hesabından şöyle bir tweet attı:

“81 İLDEN BASIN AÇIKLAMASI YAPIYORUZ Yürütmenin yerine kendini koyarak,hukuka uygunluğu denetleme yetkisini aşan Danıştay’ın Öğrenci Andı kararına bugün 81’den”Basın Açıklaması” ile tepki vereceğiz.”

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Bu tweeti 818 kişi RT etti.

Tweeti RT eden 818 kişiden biri de Taha Ün’dü.

Taha Ün, herhangi bir yorum yapmadan, siyasi olarak da desteklediği bu eylemin duyurusunu paylaşmıştı.

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Sonra, Taha Ün’ün RT’sinden gören gerçek ismini kullanmayan Mahir Tilki adlı bir hesaptan hem Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’a hem de Taha Ün’e mentionlanan, “ırzını…” diye başlayıp “…bedevileri” diye biten ağır bir küfür tweeti atıldı.

Soruşturmanın üzerinden iki yıl geçti.

Neyse ki Taha Ün, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şimdi bir kere daha özetleyelim.

Twitter’da RT ettiği bir tweete, başka birinin ettiği küfür yüzünden hakkında yakalama ve ev arama kararı çıkarılan, kelepçelenen birinden bahsediyoruz.

Yıldıray Oğur’un yazısı