Yıldıray Oğur: Ortaya sürülen iddialar bu sonucu murdar ya da mundar etmeye yetmiyor

AK Parti’nin iddia ettiği gibi eğer seçim kurulları yanlış kişilerden oluştuysa, kısıtlılar oy verdiyse, mühürsüz tutanaklar söz konusu ise bu usulsüzlüklerin neden sadece Büyükşehir Belediyesi seçimini “mundar” ettiği, aynı zarfa konmuş ilçe belediyesi seçimlerini, belediye meclisi seçimlerini neden “mundar” etmediği gibi soruları da…

Sonuçta ortada 17 gündür sayılan ve farkın hala 13.700’lerde olduğu bir seçim var. Ortaya sürülen iddialar bu sonucu murdar ya da mundar etmeye yetmiyor.

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Belki helal bir sonucu, 17 gündür saydırıp, sonuç almak için her tarafını didikleyerek murdar etmeye çalışmaktan bahsedilebilir.

Bu zaman ve enerji israfını da Türkiye hak etmiyor…

Yıldıray Oğur’un yazısı