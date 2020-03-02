Yıldıray Oğur: Meclis oturumunda ‘Peki ya sonra ne olacak’ sorusuna makul cevaplar bulunmalı

“Erdoğan ve Putin 5 Mart Perşembe günü Moskova’da görüşecek.”

Evet, Moskova’da olacak görüşme.

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Daha önce Kremlin sözcüsü Peşkov, 4 ya da 5 Mart’ta yapılacağı duyulmuş görüşme için “O tarihlerde Putin’in programında başka görüşmeler var” demişti.

Belki de perşembe günkü görüşmeye kadar ilişkilerin daha fazla gerilmesini kimse istemiyordur.

Muhtemelen Rusya’nın ben görmüyorum diyerek yol vermesiyle Suriye’deki rejim güçlerine karşı intikam saldırısı başlatan Türkiye de perşembe gününe kadar başarılı hava operasyonlarına devam edecek.

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Sonra ne olacak?

Muhtemelen 5 Mart’taki görüşmeden yine bir ateşkes ve başka bir İdlib planı çıkacak.

Peki ya sonra?

İşte yarınki meclis oturumunda esas konuşulması gereken de geçmişe takılıp kalmadan “Peki ya sonra ne olacak” sorusuna makul cevaplar bulmak olmalı.

Yıldıray Oğur’un yazısı