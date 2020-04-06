Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yıldıray Oğur: Kim neye karşıysa virüsün onun sonunu getirdiğini düşünmek istiyor

Virüs sonrası dünyayla ilgili projeksiyonlar da genelde siyasi dertlerin başka bir yansıması oluyor. Kim neye karşıysa virüsün de onun sonunu getirdiğini düşünmek istiyor.

Aslında virüsü neo-liberalizme, tüketim toplumuna, çevresel yıkıma, otoriter rejimlere ya da küreselleşmeye bağlayanlar ile virüsü artan günahlara bağlayanlar arasında çok fazla bir fark yok.

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Hepsinden çok daha ilkel, çok daha karmaşık bir dert var başımızda. 

Ama bunu kabul etmek kolay değil. 

Sadece bir virüs koskoca insanoğluna bunu yapmış olabilir mi?

Yıldıray Oğur’un yazısı

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Başka bir dünya elbette mümkün…

Hal böyleyken yeni ‘sorunlar’ kendiliğinden ortaya çıkıyor: Kalan ‘dokuz’ kişi ne yapacak peki? Bölüşüm nasıl olacak? Kim çalışacak, kim çalışmayacak? Hangi meslekler doğacak? Hangi koşullarda yaşayacağız?

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