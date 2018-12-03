Yıldıray Oğur: Karşımızda sadece cehalet ve tembellik değil, bir düşünme hastalığı var

Google’a İngilizce ya da Fransızca olarak Macron, Avrupa Ordusu, NATO, Trump, CIA, Soros yazdığınızda karşınıza bir kaç Amerikancı sağcısı site dışında ünlü Türk kanaat önderlerinin yazı ve açıklamalarından başka bir şey çıkmıyor.

Ulusalcılıklarıyla meşhur Fransızların dahi aklına bu sarı yeleklilerin arkasında ABD, Soros veya CIA olduğu, olayların Macron’un NATO karşıtı açıklamaları sonrası ABD tarafından tezgahlandığı gelmemiş, onlar adına Fransız ulusalcılığı yapmak, bu kirli oyunu deşifre etmek de Türk köşe yazarlarına nasip olmuş.

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Keşke bu kıymetli yazılar Türkçe de kalmasa da Fransızlar da bu kirli oyunu anında böyle deşifre edebilseler.

Şaka bir yana, karşımızda sadece cehalet ve tembellik değil, bir düşünme hastalığı var.

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Yıldıray Oğur’un yazısı