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Yaramazlara biraz batar!

Yıldıray Oğur: İşte üç yıl önce ‘Uçurumdan döndük’ manşetiyle verilen casus soruşturmasının sonu

Bundan neredeyse tam olarak üç yıl önce 5 temmuz 2017 günü Türkiye bir ‘uçurum’dan dönmüştü:

“Uçurumdan döndük, al sana belge: Büyükada’daki kaos toplantısıyla ilgili korkunç belgelere ulaşıldı. Gözü dönmüş ajanların Türkiye’deki piyonlarını kullanarak yaptıkları alçak planlar deşifre oldu. Terör örgütlerinin CHP ve HDP tabanlarını kullanarak sokak darbesi yapmayı amaçladıkları ortaya çıktı.”

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Gazetelere göre casuslar suçüstü yakalanmıştı.

İşte üç yıl önce ‘uçurumdan döndük’ manşetleriyle verilen, bölünmüş Türkiye haritası üzerine kaos planlarının konuşurken suçüstü yakalanmış casuslar soruşturmasının sonu…

Günün sonunda casusluk iddialarının merkezindeki iki yabancı ülkelerine döndü, beraat etti ama geride kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üç yıl mahkemelerde süründürüldü, dördü hakkında ise hayatları dip köşe aranıp suçlar bulundu ve cezalar verildi. 

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Yıldıray Oğur’un yazısı

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