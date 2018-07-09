Yıldıray Oğur: Devletin kanaat notuyla işten ihraç edebildiğini de öğrendik

Ü.E.A, Mardinli ve AK Parti’ye yakın bir sendika olan Büro Memur-Sen’in işyeri temsilcisi. Evli, çocukları var. Bugüne kadar adli veya idari hiçbir soruşturma geçirmemiş, ifade vermemiş, savunması istenmemiş.

Bu yüzden de o gece KHK’yı merak edip Resmi Gazete sitesine bile girmemiş.

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Neden ihraç edildiği konusunda kimsenin bir fikri yok. Hangi örgüte müzahir olarak düşünüldüğü konusunda da. Sosyal medya hesaplarını yıllar önce kapatmış, hangi mesajının sorun olduğunu da bilmiyor.

Neyle suçlandığını bilmeden OHAL komisyonuna itiraz edecek ve hakkını aramaya çalışacak.

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Hakkında hiçbir adli ve idari soruşturma yürütmeden kanaat ve sosyal medya paylaşımlarından birinin ihracının tuhaflığı bir tarafa, OHAL’in kalkmasına günler kala Mardin’de basit bir görevde çalışan bir memurun ihracında acelenin sebebinin tuhaflığı başka bir tarafa…

Yine örneğin Çorum’da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndaki bir ambar memuru hanımın memuriyetinin devamında devletimiz nasıl bir güvenlik sorunu görmüş olabilir ki OHAL bitmeden, aceleyle onu ihraç etme ihtiyacı duymuş olsun?

Bu sorularının cevabını muhtemelen ihraç edilenler de OHAL Komisyonları’na soracaklar. Belki yıllar sonra sıraları gelecek ve onlara bir açıklama yapılacak.

En azından bu beş kişi, tüm Türkiye ile birlikte ihraç gerekçelerini biliyor. Devletin kanaat notuyla sadece sınıf geçirmediğini, işten ihraç edebildiğini de öğrendik. 10 Gün sonra OHAL’in kalkacağını da biliyoruz. Daha ne olsun…

Yıldıray Oğur’un yazısı