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Yaramazlara biraz batar!

Yıldıray Oğur: Delilin, Gezi olaylarının başladığı günden önceki bir tarihe ait olması gerekirdi

Peki, bu iddianamedeki deliller Gezi’nin Soros’un parası, Otpor-Kanvas’ın eğitimi ile Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora’nin da aralarında olduğu bu 16 isim tarafından organize edildiğini ispatlıyor mu? 

Çok basit olarak söylersek; bunun için iddianamede yüzlercesi yer alan tapelerde, fiziki takiplerde, para akışlarını gösteren MASAK raporlarında Gezi’nin bu isimler tarafından hazırlandığını ve finanse edildiği gösteren bir delil ortaya konmalıydı. 

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Bu delilin de 28 Mayıs 2013, yani Gezi Olayları’nın başladığı günden önceki bir tarihe ait olması gerekirdi.

Ama iddianameye giren en eski tapenin tarihi 30 Mayıs 2013.  

Yıldıray Oğur’un yazısı

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