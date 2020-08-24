Yıldıray Oğur: Bu ruh halinden insanları gaz bulundu diye bir anda çıkaramazsınız

Demokrasiden, hukuktan, özgürlüklerden uzaklaştıkça, toplumsal kesimler de birbirinden uzaklaşıyor, güvensizlikler artıyor.

Böyle bir ülkeden sevinçte-tasada bir örnek toplum performansı bekleyemezsiniz.

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Sevinçte bir olabilmek için tasada da bir olabilmek gerekir.

Ama uzun süredir bu ülkede birilerinin tasası diğerlerinin sevinci olmuş durumda.

Bu ruh halinden insanları gaz bulundu diye bir anda çıkaramazsınız.

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…

Sevincine gölge düşenler ‘sevinemediler’ diye sevinçle parmak gösterildiler.

Gazın çıkarma maliyetini sorgulayanlar, tek kuyunun yeterli olup olmadığını sorma cesaretini gösterenler ise doğrudan hazımsızlar listesine yazıldılar.

Çünkü artık iktidara yakın bazı kesimleri birlikte sevinmek değil, karşıt görüştekilerin kötülüğünü, hainliğini teşhir etmek heyecanlandırıyor.

İlk refleks kapsamak değil, dışlamak, çekmek değil itmek.

Bunu ülkemiz için üzülerek, ah ederek değil, gizleyemedikleri büyük bir heyecanla yapıyorlar.

Neredeyse bazı insanların sevinememelerine seviniyor gibiler.

Belki de insanların sevinememesinin sebebi de tam olarak budur.

Yıldıray Oğur’un yazısı