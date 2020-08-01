Yıldıray Oğur: Bu hikayeye reset çekip başkasına geçemeyiz

“Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır.”

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın bu tweeti tartışılıyor.

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Türkiye’nin modernleşme sürecini, bize zorla yaptırılmış, içerideki dejenere işbirlikçilerin eseri, bütün kötülüklerin başlangıcı olarak görmek sağ popülizmin eski ve popüler bir söylemidir.

Necip Fazıl’ın 1966’da hesap ederek verdiği 126 yılın tam karşılığı, Kalın’ın ise ortalama bir rakam olarak dillendirdiği 150 yılın yani modernleşmenin miladı, 1839 Tanzimat Fermanı’dır.

Hepimiz o 150 yıllık modernleşme tarihinin çocuklarıyız. Bugün mevcut olan bütün ideolojiler, partiler, fikirler, kurumlar hatta dini cemaatler iyisiyle kötüsüyle o 150 yıllık modernleşme sürecinin eserleridir.

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Bugün Adana’dan, Rize’den sıradan insanların çocukları eğitim imkanlarına ulaşabiliyorsa, yükselip, devletin en üst kademelerine gelebiliyorsa bu o modernleşme sürecinin sonucudur. Ve bu yüzde yüz bizim hikayemizdir.

Bu hikayeye reset çekip, başkasına geçemeyiz.

2020 yılında bunları tekrar konuşmak zorunda kalmamalıydık.

Yıldıray Oğur’un yazısı