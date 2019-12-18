Yıldıray Oğur: Birinin özeleştirisi, ötekinin haklılığının onayı anlamına gelmiyor

Tek bir muhalefet etme şekli yok, herkesin başka meseleler yüzünden eleştirel olma, başka kırılma anlarında pozisyon ve fikir değiştirme hakkı var. Herkese tek bir muhalefet paketini dayatmak pek demokrat bir tavır değil.

Her kesimin şapkasını öne koyup, samimi muhasebe yapması gereken bir eşikteyiz. Birinin özeleştirisi ötekinin haklılığının onayı anlamına gelmiyor. Bir özeleştiriden çıkarılacak en kötü ders de onu kendi haklılığına malzeme etmek olur. Özeleştiriden hoşlanan kendi özeleştirisini vermeye de hazır olmalı.

Reklam

Yıldıray Oğur’un yazısı