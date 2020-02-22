Yıldıray Oğur: Bir adamın yılları hoyratça harcanıyor

Osman Kavala, hakkında üretilen komplo teorilerini ispatlamak için orasından burasından çekiştirilen, çarpıtılan delillerle suçlanıyor dört yıldır.

Bu komplolara inanıp zamanında büyük laflar etmiş devlet büyükleri laflarının altında kalmasın diye de bir adamın yılları hoyratça harcanıyor.

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Ne de olsa Kavala sadece bir TC vatandaşı, Ankara’nın ona adaleti imtiyaz olarak vermesini sağlayacak arkasında güçlü bir ülke yok.

Herhalde Osman Kavala’nın bu komploların hedefinde olmasının esas sebebi siyasi kimliği ya da yaptıklarından çok Türkiye’de pek benzeri olmayan kentli, eğitimli, dünyayla ilişkileri olan, muhalif, aktivist işadamı profili.

Yıldıray Oğur’un yazısı