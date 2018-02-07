Yıldıray Oğur: AB için de bundan sonra ‘Haçlılar’ ya da ‘Hristiyan birliği’ dememek daha doğru olur

Papa ile kurulan bu iyi ilişkilerden sonra, Cumhurbaşkanı’nın bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda “Tam üyelikten vazgeçmedik” dediği AB için de bundan sonra “Haçlılar” ya da “Hristiyan birliği” dememek daha doğru olur. Sadece nezaketen değil, yüzde ellisi ateist olan Avrupa Haçlı da olmadığı için.

Dünya da zaten bir dinler arası ebedi ve ezeli savaş meydanı değil. Yani uzun lafın kısası, en azından bu sıcak Vatikan ziyareti vesilesiyle komplo teorilerimizde bize karşı birleşmiş küresel ittifakın içinden Haçlıları gönül rahatlığıyla çıkarabiliriz.

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Çünkü en azından bu Papa döneminde ufukta bir Haçlı seferi görünmüyor.

Yıldıray Oğur’un yazısı