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Yaramazlara biraz batar!

Yıldıray Oğur: 1930’lardan kalma karar alma teknolojisi

Ayasofya’yı bir anda ihtiyaca binaen cami yapıveren bu 30’lardan kalma karar alma teknolojisiyle daha bir hafta önce şimdi Fatih’in 600 yıl önceki vakıf senedindeki bedduanın lanetinden kurtulduğumuza şükredenlerin alkışları arasında, 40 yıllık muhafazakar bir vakfın üniversitesi kapatıldı.

Aynı teknolojiyle yıllardır insanlar siyasi talimatlarla hapse giriyor, tahliye oldukları gece yeniden tutuklanıyor, seçimle gelen belediye başkanları makamlarından oluyor.

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Ayasofya’nın statüsünün değiştirildiği 1934 yılındaki Türkiye ile 2020 yılındaki Türkiye aslında birbirine benziyor. 

Bugün Ayasofya kararı ile heyecanlananlar, inşallah Ayasofya’da ilk namazlarını eda edip, ellerini dua için semaya açtıklarında Türkiye’nin bir an önce kararların tepelerde, o anki ihtiyaçlara göre, anlık, kimseye danışılmadan sorulmadan alındığı bir ülke olmaktan çıkması için de dua ederler.

Yıldıray Oğur’un yazısı

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SON HABERLER

Danıştay, Ayasofya’da ibadetin yolunu açtı

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada bu istemi kabul etti. Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine dair bakanlar kurulu iptal edildi; ibadet yolu açıldı.

Aynı yerde üç kez inşa edilen Ayasofya…

Danıştay 10. Dairesi’nin, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek ibadet edilmesinin önünü açtığı Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yaptığı en büyük kilise; aynı yerde üç kez inşa edildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...