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Yaramazlara biraz batar!

Yılbaşından beri 195 bin 765 trafik kazası meydana geldi

Türkiye’de, temmuz ayında 35 bin 496 trafik kazası meydana geldi; 265 kişi hayatını kaybetti. Yılın başından beri kayda geçen kaza sayısı ise 195 bin 765.

Fotoğraf: DHA

Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

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Buna göre sadece temmuz ayında 1250, yıl başından beri 9 bin 450 kaza haberi basına yansıdı.

Ajans Press, kazalara ilişkin verileri ise Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’ndan (trafik.gov.tr) elde etti.

Verilere göre trafik kazalarının nedenlerinin büyük çoğunluğu sürücüden kaynaklanıyor.

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Araç hızını yol, hava trafiğinin gerektiği şartlara uydurmamak ise en önemli kaza sebepleri arasında yer alıyor.

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