Yılbaşından beri 195 bin 765 trafik kazası meydana geldi

Türkiye’de, temmuz ayında 35 bin 496 trafik kazası meydana geldi; 265 kişi hayatını kaybetti. Yılın başından beri kayda geçen kaza sayısı ise 195 bin 765.
Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.
Buna göre sadece temmuz ayında 1250, yıl başından beri 9 bin 450 kaza haberi basına yansıdı.
Ajans Press, kazalara ilişkin verileri ise Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’ndan (trafik.gov.tr) elde etti.
Verilere göre trafik kazalarının nedenlerinin büyük çoğunluğu sürücüden kaynaklanıyor.
Araç hızını yol, hava trafiğinin gerektiği şartlara uydurmamak ise en önemli kaza sebepleri arasında yer alıyor.