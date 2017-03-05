Yılbaşında saldırıya uğrayan Reina için boğaz hattında mekan aranıyor

Yılbaşı gecesi düzenlenen IŞİD saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiği eğlence kulübü Reina için boğazda yeni mekan arandığı belirtildi.
İstanbul’un Ortaköy semtinde bulunan gece kulübüne yılbaşında saldırı düzenleyen IŞİD’li Abdülkadir Maşaripov, saldırıdan 17 gün sonra ‘Ebu Muhammed’ kod adlı Iraklı arkadaşının Esenyurt’taki evine düzenlenen operasyonla yakalanmış, 11 Şubat’ta da tutuklanmıştı.
Boğazda yer arıyor
Habertürk’ten Serkan Öztürk’ün haberine göre Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, boğaz hattında kulübü tekrar açmak için yer arıyor.
Koçarslan, ünlü eğlence kulübü Sortie’nin yerine talip olmuş ancak ret cevabı almıştı.
Yer bulunması halinde Reina’nın yaz başında açılması planlanıyor.