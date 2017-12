Yılbaşında İstiklal’de 2.5 metrede bir polis olacak, kangallar ilk kez görevde

İstanbul polisinin yılbaşında Taksim’de aldığı güvenlik önlemleri kapsamında, Alman kurduna tercihen teşkilata alınan kangallar da ilk defa sahaya çıkacak.

Yılbaşı gecesi toplanmaların yasaklandığı Taksim’de bu yıl sıkı güvenlik önlemi var.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürü Zafer Baybaba, bu yıl üç aşamalı olarak güvenlik tedbiri aldıklarını söyledi.

Deniz, hava ve karayoluyla kente gelenlerin 20-24 Aralık tarihlerinde kontrol edildiğini aktaran Baybaba, 25-30 Aralık tarihlerinde de AVM’lerde ve parklarda uygulama yaptıklarını kaydetti.

İstiklal’de 2.5 metrede bir polis

Baybaba, üçüncü halka olarak yılbaşında 37 bin polisin 24 saat esasıyla görevde olacağını belirterek 1400 metrelik İstiklal Caddesi’nde 600 güven timinin olacağı bilgisini verdi.

Baybaba şöyle devam etti: “Ayrıca özel harekat Şube müdürlüğümüze bağlı 1000 personelle 39 ilçemizde 100 ayrı noktada birkaç dakika içerisinde olay yerine intikal edecek şekilde personelimiz görevimizin başında olacaktır. Yine deniz limanı şube müdürlüğü ve havalimanı şube müdürlüğümüze bağlı araçlarla da görevlerinin başında olacaklar. Kent genelinde güven timleri şube müdürlüğümüze bağlı 1470 personelimizle görev alacağız.”

Kare kare takip

Baybaba, İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm sokakların saat 15.00’te, Taksim Meydanı’na çıkan tüm yolların saat 19.00’da, Beşiktaş’ta ve Kadıköy’de saat 15.00, Şişli’de de saat 16.00 itibariyle yolların trafiğe kapatılacağını ifade etti.

Kangallar görev başında

Baybaba, Beyoğlu’nun 136 kamerayla izleneceğini belirterek şu bilgileri verdi: “MOBESE aracımızla ilimiz genelinde 1747 noktada 6 bin 988 kamerayla izleme yapmış olacağız. Beyoğlu bölgesinde ise 34 noktada 136 kamerayla an be an görüntüler yanımızda bulunan MOBESE aracına intikal edecek ve görülen herhangi bir aksaklıkta ekiplerimiz anında buradan yönlendirilerek olaylara anında müdahale edilecek. Altı ay önce 10 tane Kangal 10 tane de Akbaş cinsi köpeklerimiz toplumsal olaylara ve asayiş olaylarına müdahale etmek amacıyla devriye köpeği olarak yetiştirilmiş bulunmakta. Çevik kuvvet şube müdürlüğümüzün emrindeler. Gerektiğinde ihtiyaç duyulduğunda onlar da göreve hazır olacaklar.”