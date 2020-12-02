Yılbaşında dört günlük kısıtlama gündemde

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında dört gün sokağa çıkma yasağı gelebileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 31 Aralık’ın perşembe gününe denk geldiğini belirterek “Belki 31 Aralık’tan başlayıp dört günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir” dedi.

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Profesör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Böylece yılbaşı vesilesiyle toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı’nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi dört gün daha bir kısıtlamayla enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir.”