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Yaramazlara biraz batar!

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Bilet almak isteyenler tam bilete 80, yarım bilete 40, çeyrek bilete ise 20 lira ödeyecek.

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