Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Giresun’un Eynesil ilçesindeki soruşturmada görev alan kamu görevlilerini, eski belediye başkanını ve ailenin yakınlarını dinledi.