Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu açıklandı.
Bilet almak isteyenler tam bilete 80, yarım bilete 40, çeyrek bilete ise 20 lira ödeyecek.
Yaramazlara biraz batar!
Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Giresun’un Eynesil ilçesindeki soruşturmada görev alan kamu görevlilerini, eski belediye başkanını ve ailenin yakınlarını dinledi.
İstanbul Büyükada’da 5 Temmuz 2017’deki bir atölye çalışması sırasında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan insan hakları savunucularının yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Taner Kılıç, Günal Kurşun, İlknur Üstün, Nalan Erkem ve Nejat Taştan katıldı.
İzmir’in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşlara ait bazı evlere kırmızı boya ile ‘X’ işareti yapılıp, ayrılıkçı yazı yazılması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.
Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde, YPG tarafından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki sınır karakoluna havanlı saldırı düzenlendi. Dört askerin yaralandığı saldırı sonrası, havan atışının yapıldığı bölge topçu birlikleri tarafından yoğun ateş altına alındı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılının ilk iki çeyreğinde sürecin daha iyiye gideceğini belirterek “Merkez Bankası, kamu bankaları çok büyük kar açıklayacaklar” dedi.