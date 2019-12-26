Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılbaşı öncesi sahte içki alarmı

İçki tüketiminin arttığı yılbaşı öncesi, piyasaya sahte içki sürüp vurgun yapmak isteyen kişilerin sayısında artış görülüyor. Polis ve jandarma ekipleri, yapılan operasyonlarla şimdiye dek tonlarca sahte içki ve bandrol buldu.

Fotoğraflar: DHA

Operasyonlarda bulunan ve bazıları markaların taklidi olan kaçak içkiler, standarda uygun olmayan şekilde, denetimsiz bir şekilde üretildiği için insan sağlığına da büyük tehlike oluşturuyor. Yılbaşında içki satışlarının artmasını fırsat bilen sahteciler, hem markaları taklit ediyor, hem de piyasaya kaçak ucuz içki satmaya çalışıyor.

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Türkiye’nin en yoğun nüfusuna sahip İstanbul’da da sahte içki üretenlere yönelik operasyon sürüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Fatih, Silivri, Gaziosmanpaşa ve Şişli ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonlarda satışa hazır halde 5 ton bandrolsüz sahte votka, viski ve rakı ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na (TAPDK) ait 2.5 buçuk milyon sahte bandrol bulundu. Gözaltına alınan beş şüpheli tutuklandı.

Damacada sahte şarap

Bartın’da da jandarma, Gürgenpınarı köyündeki ormanlık alanda bulunan barakada sahte içki ürettiğini belirledi. Operasyonda damacana ve 5 litrelik şişelere konan 922 litre şarap bulundu. Üç adet 10 litrelik şişe içerisinde de maya bulundu. Bir kişi gözaltında.

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Adıyaman’da jandarma, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 30’uncu kilometresinde uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araçtan 47 şişe kaçak içki ile 70 paket kaçak sigara çıktı. İki kişi gözaltına alındı. Ankara’da 10 bin 404 şişe kaçak içki bulundu.

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