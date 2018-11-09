Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: Kayseri’de 1500 şişe ele geçirildi

Kayseri’de düzenlenen operasyonda 1500 şişe kaçak içki ve bu kaçak içkiler üzerinde kullanılmak için orjinaline birebir yakın 426 adet sahte bandrol bulundu.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gümrük kaçağı ve merdivenaltı kaçak içki ticareti yapanlara yönelik olarak çalışma başlatıldı.
Talas ilçesinde tespit edilen, depo olarak kullanılan ve yılbaşı öncesi piyasaya dağıtımı yapılmaya hazır yüklü miktarda kaçak içki tespit edildi.
‘Alkollü içki kaçakçılığı’ suçundan bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
Geçen ay da Adana’da polisin yaptığı operasyonda 11.5 ton sahte içki bulunmuş, dört kişi gözaltına alınmıştı.