Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: Kayseri’de 1500 şişe ele geçirildi

Kayseri’de düzenlenen operasyonda 1500 şişe kaçak içki ve bu kaçak içkiler üzerinde kullanılmak için orjinaline birebir yakın 426 adet sahte bandrol bulundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gümrük kaçağı ve merdivenaltı kaçak içki ticareti yapanlara yönelik olarak çalışma başlatıldı.

Reklam

Talas ilçesinde tespit edilen, depo olarak kullanılan ve yılbaşı öncesi piyasaya dağıtımı yapılmaya hazır yüklü miktarda kaçak içki tespit edildi.

‘Alkollü içki kaçakçılığı’ suçundan bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Reklam

Geçen ay da Adana’da polisin yaptığı operasyonda 11.5 ton sahte içki bulunmuş, dört kişi gözaltına alınmıştı.

Sahte içkiden ölenlerin cenazesinde de sahte içki içildi: 12 ölü

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 130 bin şişe sahte rakı, viski ve votka

Esnafa göre saat sınırı içki tüketimini düşürmedi: Kaçak içki satışları tavan yaptı

SON HABERLER

Farkında mısınız, seçmeniniz sandığa gitmeyebilir!

Muhterem okur, yeniden kendimize gelmenin, moral bulmanın, ipin ucunu bırakmamanın yolu, hepsi birbirinden kof ve tutucu partilere “Yeter” diyebilmekten geçiyor. Yeter ey kasaba siyasetçileri, rantçı ve fırsatçı arkadaşlar, yeter! Bize, bizim vergimize, bizim oyumuza, bizim onayımıza muhtaçsınız. Bizim size ihtiyacımız yok, sizin bize var. Yurttaşa, seçmeninize, hatta seçmeniniz olmayana kulak vermek zorundasınız. Aksi halde, tez zamanda silinip gideceksiniz…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...