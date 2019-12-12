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Yaramazlara biraz batar!

Yılbaşı öncesi 147 adrese operasyon: 200 tondan fazla sahte içki bulundu

Yılbaşında piyasaya sahte içki sürmek isteyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere sekiz kentte operasyon düzenledi. Operasyonda özel hareket polisleri yer aldı. Ayrıca polis helikopteri de havadan destek verdi.

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DHA, toplamda 147 adrese operasyon yapıldığını, saat 07:00’ye kadar 200 tondan fazla sahte içki, binlerce etiket ve şişenin bulunduğunu bildirdi.

Operasyon kapsamında 107 şüpheli gözaltına alındı. Polisin sahte içki çetesini çökertmek için aylarca teknik ve fiziki takip yaptığı da belirtildi.

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