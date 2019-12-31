Yılbaşı kutlamalarının adresi Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

İstanbul’da Taksim Meydanı her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşını dışarıda kutlamak isteyenler için ilk duraklardan biri.

Fotoğraf: DHA

Kutlama hareketliliğinin akşam saatlerinde başladığı meydanda çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi görev yapıyor.

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Meydan çevresine demir bariyerler yerleştirilirken, İstiklal Caddesi’ne girmek isteyenlere üst ve çanta araması yapıldı.

İtfaiye araçları da Taksim Meydanı’nda hazır bekletiliyor.

Yılbaşı kutlamalarının bir diğeri adresi Ortaköy Meydanı’nda ise İstanbul Boğazı’ndaki havai fişek gösterisi için platform kuruldu.