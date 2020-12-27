Yılbaşı için ek genelge: Kutlama yapılmaması tercih değil zorunluluk

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi.

Fotoğraf: AA

Genelgede, kontrolsüz şekilde bir araya gelinmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının ‘tercih’ değil ‘zorunluluk’ olduğu belirtildi.

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Genelgede yer alan maddeler şöyle:

*Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama yapılmasına izin verilmeyecek.

*Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Covid-19 tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi’nden 24 saat takip edilecek.

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*Covid-19’la mücadeleye ilişkin sosyal medyaya yansıyabilecek her türlü aykırılık, siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimlerince takip edilecek.

*Kısıtlamalar süresince engelliler, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.