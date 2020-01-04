Yılbaşı gecesi iki aylık bebeğinin yanında öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 31 Aralık’ta evinde iki aylık bebeğinin yanında kanlar içinde bulunan Nazmiye Koyuncu’yu (19) Ramazan Dirgen’in bıçaklayarak öldürüp, cüzdan ve küpelerini aldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ramazan Dirgen, tutuklandı.

Fotoğraflar: DHA

Çubuk’ta berber S. Koyuncu, yılbaşı akşamı Atatürk Mahallesi, Oba Sokak’ta bulunan dört katlı apartmanın ikinci katındaki evine geldiğinde, eşi Nazmiye Koyuncu’yu yatak odasında iki aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu. Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu’nun öldüğü belirlendi. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Nazmiye Koyuncu’nun eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu, kayınvalideki S. Koyuncu ve görümcesi S. Koyuncu’yu gözaltına aldı. Dört kişi, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Soruşturmayı sürdüren Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nazmiye Koyuncu’yu Ramazan Dirgen’in öldürdüğünü saptadı. Yapılan araştırmalarda Ramazan Dirgen’in eve girip, Nazmiye Koyuncu’yu bıçakladıktan sonra cüzdan ve küpelerini alarak kaçtığı belirlendi. Ramazan Dirgen, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Ramazan Dirgen’in kullandığı araçta ve evinde yapılan aramada olayda kullandığı iki bıçak ile olay günü giydiği kan lekeleri bulunan elbiseleri ve ölen Nazmiye Koyuncu’ya ait cüzdan ile küpesi ele geçirildi. Şüphelinin, Cinayet Büro Amirliği’deki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği de belirtildi.

Katilin iddiası: Gönül ilişkimiz vardı

Kendisi de evli ve eşi hamile olan Ramazan Dirgen’in, ifadesinde Nazmiye Koyuncu ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu ileri sürerek, “Evlendikten sonra da görüşmeye devam ediyorduk. Cinayet günü de eve gittim. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Nasıl oldu anlayamadım” dediği öğrenildi.

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Dirgen, emniyetteki sorgusunun ardından akşam saatlerinde Çubuk Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan Dirgen, polis ekiplerine verdiği ifadeyi burada da tekrarladı. Dirgen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.