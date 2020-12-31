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Yaramazlara biraz batar!

Yılbaşı baskını: 10 ton sahte rakı, viski, şarap

Bursa’da, yılbaşı öncesi bir çiftliğe baskın yapan polis, piyasaya sürülmeye hazırlanan 10 ton sahte içki ele geçirdi; bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak içkilere yönelik çalışmalar kapsamda Kestel ilçesinde bir çiftliğe baskın düzenledi.

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Piyasaya sürülmeye hazırlanan bin 500 şişe şarap ile viski ve rakının bulunduğu toplam 10 ton sahte içki ele geçirdi.

Olay ile ilgili S.Ç. (45) gözaltına alındı.

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