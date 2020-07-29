Yılan sokmuş olabileceğinden şüphelenilen vaşak tedavi altında

Giresun’un Dereli ilçesinde bir kişinin hareketsiz bulduğu vaşak tedavi altına alındı.

Fotoğraf: AA

Kümbet Yaylası’nda vaşağı gören kişi durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Ekipler, bulunduğu yerden aldıkları vaşağın tedavisine başladı.

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DKMP Giresun Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vaşağın, nesli tehlike altında bulunması nedeniyle korunan bir tür olduğu belirtildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: “Vaşağın, yılan sokması ya da başka bir sebeple zehirlenmiş olabileceği düşünülmektedir. Bugün itibarıyla durumu daha iyi olsa da tedavileri devam etmektedir. İyileşmesi sağlandığında doğal ortamına bırakılacaktır. Vatandaşlarımızın yaban hayvanlarına karşı duyarlılığının yüksek olması memnuniyet vericidir.”