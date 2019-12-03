Yıl sonunda kartlı ödeme tutarı 1 trilyon lirayı aşacak

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) ekim ve kasım ayı verilerine göre her 5 liralık ödemenin 2 lirası artık kartlarla yapılıyor. Temassız ödemeler sekiz ayda iki katına çıkarken, yıl sonunda yıllık kartlı ödeme tutarının 1 trilyon lirayı aşması öngörülüyor.

Fotoğraf: Reuters

Ekim 2019 kartlı ödeme verilerine göre, ay sonunda Türkiye’de 68.6 milyon adet kredi kartı, 162.4 milyon adet banka kartı bulunuyor. 2018 yılının ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 4’lük, banka kartı sayısında ise yüzde 14’lük artış görülüyor.

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Ekim ayında toplam 86.4 milyarlık ödeme

Banka kartları ve kredi kartları ile ekim ayında toplam 86.4 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 73.9 milyar lirası kredi kartlarıyla ödenirken, 12.5 milyar lirasında banka kartları kullanıldı.

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 17 olarak kaydedildi. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 20 oldu.

Hanehalkı son kartlarla 944 milyar ödeme yaptı

2000’li yılların başında yüzde 7 seviyelerinde olan hanehalkı harcamaları içindeki kartlı ödeme payı 2019 ilk yarısı itibarıyla yüzde 40’ı geçmiş bulunuyor.

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Hanehalkının kartlı ödemelerinin yıllık tutarı incelendiğinde, son 12 ay itibarıyla yerli kartlarla 944 milyar lira ödeme yapıldı. 2000 yılında bu rakam 8 milyardı.

Bu sene sonunda ise ödemelerin 80 milyar liraya ulaşacağı göz önünde bulundurulduğunda, toplam kartlı ödeme tutarının 1 trilyon lirayı rahatlıkla aşacağı öngörülüyor.

Temassız ödemeler sekiz ayda iki katına çıktı

8 Mart’ta günlük temassız ödeme adedi ilk defa 1 milyonu aşarak rekora ulaşmıştı. Günlük temassız ödeme adedi yeni bir rekorla 23 Ekim’de 2 milyonu aştı.

‘Süper cuma’ kapsamında 4.7 milyar lira ödeme

Her yıl tüm dünyada kasım ayının dördüncü perşembe gününden sonraki cuma gününe denk gelen ve Türkiye’de ‘Süper Cuma’ adıyla da bilinen ‘Black Friday’ alışveriş festivalinde 4.7 milyar lira kartlı ödeme yapıldı.

Bu rakam 2018 yılının aynı gününe denk gelen cuma günüyle karşılaştırıldığında kartlı ödemelerde yüzde 36 artış görüldü.

Alışveriş festivali kapsamında 2.6 milyon farklı kart internetten ödemelerde kullanılırken, bunların yüzde 5’i yani 130 bin farklı kartı ilk defa internetten ödemelerde kullanıldı.