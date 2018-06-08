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Yaramazlara biraz batar!

Yıl bitmeden Türkiye’de: Tesla ilk iş ilanını İstanbul için verdi

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve Falcon roketleriyle uzay taşımacılığı yapan Space X’in patronu Elon Musk, Türkiye için ilk iş ilanını yayınladı.

Fotoğraf: Reuters

Musk, geçen ay Twitter hesabındaki paylaşımında, “Tesla’yı Türkiye’de bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunulurken ben de orada olacağım” demişti.

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Tesla, Türkiye’de servis yöneticisi pozisyonunda iş başvurusu almaya başladı. İşe alınacak olan kişinin çalışacağı kent ise İstanbul olacak.

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