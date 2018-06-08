Yıl bitmeden Türkiye’de: Tesla ilk iş ilanını İstanbul için verdi

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve Falcon roketleriyle uzay taşımacılığı yapan Space X’in patronu Elon Musk, Türkiye için ilk iş ilanını yayınladı.

Musk, geçen ay Twitter hesabındaki paylaşımında, “Tesla’yı Türkiye’de bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunulurken ben de orada olacağım” demişti.

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Tesla 300 bini aşkın satışıyla dünyanın en popüler elektrikli otomobili.

Tesla, Türkiye’de servis yöneticisi pozisyonunda iş başvurusu almaya başladı. İşe alınacak olan kişinin çalışacağı kent ise İstanbul olacak.