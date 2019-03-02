Yıl 2019: İstanbul’da iki çocuk soba zehirlenmesinden öldü

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yedi ve on yaşında iki çocuk soba zehirlenmesinden hayatını kaybetti, anneleriyse hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Fatih Mahallesi Yakamoz Sokak’taki evde oturan ailenin komşuları, 38 yaşındaki Gülay Boyraz ve çocuklarından haber alamayınca pencereden içeriye girdi. Gülay Boyraz ve çocukları 10 yaşındaki Salih ve 7 yaşındaki Hayrünnisa’yı hareketsiz yerde yatarken bulan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kardeşin öldüğünü belirledi. Anne Boyraz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gülay Boyraz’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Baba Adem Boyraz’ın memleketi Tokat’ta olduğu öğrenilirken acı haber üzerine eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çocukların cansız bedenleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.