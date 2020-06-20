Yıkımına başlanan eski evin çatısında patlamamış el bombası bulundu

Uşak’ın Eşme ilçesinde eski müstakil evin yıkımı sırasında patlamamış, eski bir el bombası bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Balabancı köyünde kullanılmayan eski bir müstakil ev, arsa sahipleri tarafından yıktırılmak istendi. Yıkım sırasında çatıda patlamamış el bombası olduğu görülünce jandarma ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi.

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İngiliz üretimi olduğu değerlendirilen, pastan dolayı üzerinde herhangi bir rakam ya da harf tespit edilemeyen bomba, incelemelerin ardından boş bir alanda patlatılarak imha edildi.