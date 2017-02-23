Yıkımın ardından: Karaköy Yolcu Salonu’ndan geriye kalanlara kuşbakışı

Karaköy’den Fındıklı’ya kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde inşaatı süren Galataport’a verilen ilk tarihi ‘kurban’ Karaköy Yolcu Salonu’nun yıkım sonrası fotoğrafları yayınlandı.

Cumhuriyet tarihinin önemli mimari eserlerinden Karaköy Yolcu Salonu geçen hafta proje kapsamında yıkılmıştı.

Diken’e bir açıklama gönderen Galataport, yıkımın gerekçesi olarak ‘can güvenliği’ni öne sürüp, binanın ‘mimari karakterine uygun olarak, özgün detay, boyut, doluluk boşluk oranlarıyla birebir aslı gibi yapılarak şehre kazandırılacağını’ bildirmişti.

Yıkımın boyutu kuşbakışı çekilen fotoğraflarla belirginleşti.

Binanın sadece yol kısmında bulunan küçük bir kısmı ayakta kaldı.

İki katı büyüklüğünde terminal

2002 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından ‘korunması gereken kültür varlığı’ olarak tescil edilen tarihi binanın yıkımının ardından yeni bir terminal binası inşaa edilecek.

DHA’nın haberine göre terminal eskisinin iki katından daha büyük olacak.

Karaköy Yolcu Salonu’nun yıkıldığı haberiyle, binanın eski fotoğrafları çokça paylaşılmıştı.