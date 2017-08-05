Yıkıma doğru: Yeni plana göre AKM’nin bulunduğu parsel yedi kat büyütülüyor

Yıkılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) bulunduğu parsel, yeni planla yedi kat daha büyütülüyor.
Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre AKM ve çevresi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda ‘Özel Proje Alanı’ ilan edildi.
Maliye Hazinesi’yle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait parseller birleştirilirken, bunlara ait bazı parseller Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi.
Yedi kat büyüdü
AKM için yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre, tüm parseller ‘Kültürel Tesis Alanı’ sayıldı.
Merkezin oturduğu parsel de 5 bin 794 metrekareden 35 bin 206 metrekareye çıkacak.
Yeni yapılacak opera binasına, merkezin yanındaki dolmuş durakları ile Libya Konsolosluğu’nun bir kısmı dahil edilecek.
Plan notlarına göre kültürel tesis alanında yapılaşma koşulları Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca belirlenecek.
Yine parsellerde opera, tiyatro, sinema, konser, sergi, konferans, kongre salonları ile kütüphane, müze, sanat galerisi gibi tesisler ile bunlara hizmet edecek kafe, restoran gibi ticari üniteler yer alabilecek.
Proje uygulaması kurulun onayıyla yapılabilecek, izinsiz kazı yapılamayacak.
Tescil plan değişikliğiyle kalkacak
Şehir plancısı Mehmet Mustafa Tural’ın hazırladığı plan değişikliği İBB, Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu bölgesine bakan İstanbul 2 Numaralı Koruma Kurulu’na gönderildi.
Ne var ki İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları’nı iptal etti. Koruma Kurulu’nun kararı bekleniyor.
Öte yandan AKM’nin yıkılması için tescilin kaldırılması gerekiyor. Plan değişikliğiyle birlikte AKM’nin tescilinin de kaldırılacağı belirtiliyor.
Kulis: AKM’nin mimarı Tabanlıoğlu’nun oğlu yeni projeyi çizecek
‘Yıkım işareti’ni Erdoğan verdi, ilk adımı İBB attı: AKM arazisi iki yıllığına bakanlığın
Erdoğan ‘AKM işareti’ni verdi: Sağlıksız ve çirkin yapı yıkılacak, proje hazır
‘Sabahtan akşama kadar oturuyoruz’: Yıllardır boş olan AKM’de 58 kişi çalışıyor
AKM’nin onarım ihalesini alan firmanın sahibi: 10-15 milyon lira harcadık, bekliyoruz
Erdoğan’ın Taksim üçlüsü: Opera binası, ibadethane, müze
Topbaş’tan ‘müjde’: Topçu Kışlası da, Kabataş Meydan Projesi de yapılacak
Erdoğan’ın aklı hep Gezi’de: İsteseler de istemeseler de Taksim’e kışla yapılacak
Erdoğan işareti verdi: Gezi Parkı’na o tarihi eseri inşa edeceğiz
Davutoğlu: Taksim o kadar da estetik bir meydan değil, AKM’yi hep beraber konuşalım
Sarıgül: Topbaş AKM’yi karakola çevirdi, Taksim Meydanı Emniyet’e kaldı
Bakan Avcı, Erdoğan’ı kırmadı: AKM binasından hayır yok, yeni bina yapılacak