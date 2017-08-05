Yıkıma doğru: Yeni plana göre AKM’nin bulunduğu parsel yedi kat büyütülüyor

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Yıkılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) bulunduğu parsel, yeni planla yedi kat daha büyütülüyor.

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre AKM ve çevresi, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda ‘Özel Proje Alanı’ ilan edildi.

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Maliye Hazinesi’yle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait parseller birleştirilirken, bunlara ait bazı parseller Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi.

Yedi kat büyüdü

AKM için yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre, tüm parseller ‘Kültürel Tesis Alanı’ sayıldı.

Merkezin oturduğu parsel de 5 bin 794 metrekareden 35 bin 206 metrekareye çıkacak.

Yeni yapılacak opera binasına, merkezin yanındaki dolmuş durakları ile Libya Konsolosluğu’nun bir kısmı dahil edilecek.

Plan notlarına göre kültürel tesis alanında yapılaşma koşulları Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca belirlenecek.

Yine parsellerde opera, tiyatro, sinema, konser, sergi, konferans, kongre salonları ile kütüphane, müze, sanat galerisi gibi tesisler ile bunlara hizmet edecek kafe, restoran gibi ticari üniteler yer alabilecek.

Proje uygulaması kurulun onayıyla yapılabilecek, izinsiz kazı yapılamayacak.

Tescil plan değişikliğiyle kalkacak

Şehir plancısı Mehmet Mustafa Tural’ın hazırladığı plan değişikliği İBB, Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu bölgesine bakan İstanbul 2 Numaralı Koruma Kurulu’na gönderildi.

Ne var ki İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları’nı iptal etti. Koruma Kurulu’nun kararı bekleniyor.

Öte yandan AKM’nin yıkılması için tescilin kaldırılması gerekiyor. Plan değişikliğiyle birlikte AKM’nin tescilinin de kaldırılacağı belirtiliyor.