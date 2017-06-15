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‘Yıkım projesi’: Akkuyu nükleer santraline 49 yıl süreli üretim lisansı verildi


Uzmanların ‘yıkım projesi’ olarak nitelediği Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu nükleer santraline 49 yıl süreli üretim lisansı verildi.

Fotoğraf: DHA

AA’ın haberine göre, 25 Haziran 2015 tarihinde önlisans verilen santrale 15 Haziran 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere 49 yıl süreli üretim lisansı verildi.

Bu çerçevede, yıllık 8000 saatlik çalışma süreli 4800 MW kurulu gücündeki santralin, Türkiye’deki elektrik enerjisi talebinin yaklaşık yüzde 6-7 kadarını karşılaması öngörülüyor.

Santralin işletmeye giriş tarihi; milletler arası anlaşmaya göre 2025 yılı olması planlanırken şirket; açılışı cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihine yetiştireceğini açıkladığı öğrenildi.

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