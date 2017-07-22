‘Yıkım işareti’ni Erdoğan verdi, ilk adımı İBB attı: AKM arazisi iki yıllığına bakanlığın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kısa bir süre önce yıkılacağını ve yeni binanın da projesinin hazır olduğunu söylediği Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkımına ilişkin ilk adım atıldı.

Yıllardır işlevsiz bırakılmasıyla gündemde olan ve dokuz yıldır kullanılamayan AKM, Cumhuriyet dönemi mimarisinin en önemli örneklerinden.

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Erdoğan, geçen ay Tarabya’daki cumhurbaşkanlığı köşkündeki verdiği ‘sanatçı iftarı’nda AKM’nin yıkılacağını, yeni binanın projesinin hazır olduğunu söylemişti.

İlk adım

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçen ay aldığı kararla, mülkiyetinde bulunan AKM’yi çevreleyen dört parselden oluşan 20 bin metrekarelik araziyi iki yıl süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bedelsiz olarak tahsis etti.

Parseller imar planında ‘park ve yaya yolu’ olarak işaretlenmiş durumda. Mülkiyeti 1940’lı yıllardan beri İBB’ye ait olan parseller günümüzde otopark olarak kullanılıyor.

Belediye yetkilileri, hukuk komisyonu üyelerine söz konusu tahsisin ‘inşaat işlemleri sırasında gerekli olacağı’ için yapıldığını açıkladı.

Yıkım işlemi, bakanlık tarafından yaptırılacak. AKM’nin yerine yapılacak yeni opera binasının iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor.