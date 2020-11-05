Yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulleri adliyede: Sorumlu biz değiliz

İzmir’deki depremin ardından gözaltına alınan dokuz müteahhit ve fenni mesul, adliyeye sevk eidldi.

Fotoğraf: AA

Seferihisar ilçesinde 30 Ekim’de meydana gelen depremin ardından 114 kişi hayatını kaybetmiş, 1000’den fazla kişi yaralanmış, 17 bina da yıkılmıştı. Binaların müteahhit ve fenni mesulü dokuz kişi gözaltına alınmıştı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından dokuz kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin emniyet ifadelerinde “Biz zamanın kurallarına uygun şekilde yaptık. Daha sonrasında bunları denetlemeyenler sorumlu” dediği öğrenildi.

Yağcıoğlu Apartmanı’nın müteahhiti Ş.A., adliyeye sevki sırasında, “Söyleyecek bir şey yok, biz suçsuzuz. Kolonları kaydıranlar sorumlu” dedi.

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Kimler gözaltında?

Gözaltındaki isimler şöyle: Yağcıoğlu Apartmanı’nın müteahhidi Ş.A, fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı’ndaki marketin sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı’nın müteahhidi Ç.D. ve Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö.

Öte yandan Emrah Apartmanı’nın müteahhidi Hayati Uzun ve oğlu Bora Uzun’un da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.