Yiğit Bulut: YENİ KURUMLARIN MERKEZİ İSTANBUL olacak, bu cümleyi lütfen not edin

Daha önce şu cümle ile paylaşmıştık; YENİ BİR DÜNYA, YENİ BİR TÜRKİYE ve Türkiye için yeni bir EKONOMİK PARADİGMA…

Bugün bir cümle daha ekleyelim; 1945 sonrası kurulan “Batı kurumları odaklı” yapı, yerini “Doğu Odaklı” bir yapıya bırakacak ve bu geçiş sürecinde, sonrasında YENİ KURUMLARIN MERKEZİ İSTANBUL olacak! Bu cümleyi lütfen not edin!

Reklam

Sevgili dostlarım, YENİ BİR EKONOMİK PARADİGMA TANIMLAYACAĞIZ, TANIMLIYORUZ…

Biz bu yolda yürürken, açtığımız yolda önemli değişiklikler de dünyaya yansıyor. BATI’nın DOĞU’ya hakimiyeti bitiyor ve DOĞU’nun hakimiyeti başlıyor… Güzel günler çok yakın… YENİ KURUMLAR ORTAYA ÇIKACAK, YENİ FİNANS MERKEZLERİ… TÜRKİYE, KONUMU VE FİNANSAL-ENTELEKTÜEL BİRİKİMİ AÇISINDAN AVANTAJLI BİR KONUMDA!

Yiğit Bulut’un yazısı