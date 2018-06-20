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Yaramazlara biraz batar!

Yiğit Bulut: Türkiye bir petrol denizi üstünde oturuyor!

Tezim gayet açık ve net: Türkiye’de petrol var VE AYNEN NÜKLEER ENERJİDE ATILAN ADIMLAR GİBİ YENİ DÖNEMDE BU ALANDA DA ÇOK İYİ HABERLER GELECEK…

Bu noktada detaylara dönelim ve özellikle 2006 yılının sonundan bugüne “internette” dolaşan belgeden bahsetmek istiyorum. Ne mi yazıyor bu belgede? Çok açık ve net: Türkiye’de petrol var!

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Değerli dostlar, bütün aklım, bilgim ve kalbimle katılıyorum; Türkiye bir petrol denizi üstünde oturuyor! Berat Albayrak’ın attığı adımlar ve başlayan ARAMA çalışmaları bize yeni gerçeğimizi çok yakında getirecek!

Yiğit Bulut’un yazısı

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