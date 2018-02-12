Yiğit Bulut: Sinsiler için yolun sonu göründü

Sevgili dostlar, bunların kim oldukları aslında ‘KİMSE OLAMADIKLARI’ GÜN KADAR AŞİKAR, bu ‘kişilerden’ daha doğrusu ‘kişiliksizlerden’ her alanda, her makamda olabilir. AMA GELDİĞİMİZ NOKTADA BUNLAR İÇİN ‘DEŞİFRE’ OLMA zamanı VE SİNSİLER için ‘YOLUN SONU’ GÖRÜNDÜ! MİLLET GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRDÜ, GÖRECEK!

Bu adamlar yeni de ortaya çıkmadı. 16 Nisan’da da ‘EVET’ demediler DAHA DA İLERİ TAŞIYAYIM; bence ’15 Temmuz çıkışları da’ İÇTEN VE GERÇEK değildi! BAŞKA BİR AJANDALARI VARDI!

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Sevgili dostlar, bundan aylar yukarıdaki başlıkla bir yazı kaleme almış ve BÜYÜMENİN HIZLANACAĞINI analiz etmiştik…Büyüme daha da düşer diyenler TV ekranlarını kapladılar ve ‘Büyüyemeyiz’ korosu açığa çıktı! BU KORONUN SOLİSTLERİNİN BAZILARI HALA çeşitli alanlarda GÖREVDE BİLE OLABİLİR!

Yiğit Bulut’un yazısı