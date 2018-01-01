Yiğit Bulut: Sinsiler içimizde, köşede fırsat bekliyorlar

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Sevgili dostlarım, daha önce defalarca aynı cümleyi yazdım, yine yazacağım; kimse kendini avutmasın, bu topraklar, bu coğrafya ve ayağa kaldıran LİDER topyekün bir saldırı altında…

Ve en önemlisi bize kimseden hayır yok! SİNSİLER İÇİMİZDE, KÖŞEDE FIRSAT BEKLİYORLAR!

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Samimiyetsiz “geçmiş olsunlar”… Samimiyetsiz “yanınızdayızlar” ve arkadan gelen BAŞTA FETÖ olmak üzere “terör örgütlerine” verilen destekler…

Küresel destek olmadan bu tip terör örgütlerinin bu noktalara gelmesi zor…

Son yaşananlar ve bir terör örgütünün kendi askeri imkanlarımızı kullanarak ülkemizi işgal etme denemesi…

PKK denen örgüt yıllarca bazı ülkelerden açık destek bulmadı mı? Bulmadı desinler!

Veya “terörle içi yanan Avrupa’ya soralım; bu örgütleri sivil toplumunuz, devletleriniz yıllarca korur, gözetirken vicdanlarınız neredeydi!

Yiğit Bulut’un yazısı