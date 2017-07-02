Yiğit Bulut: SAVAŞ MİLLİ-GAYRİ MİLLİ arasında! Karar sizin!

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Sonuç: Yukarıdaki yazı siyasi bir mesaj veya kaygı taşımıyor.

Bu ülkeden başka yaşayacak yeri olmayan bir insanın, yerleşik yapılara karşı çok uzun zamandır ilk defa “aldığımız yolu-kazancımızı”, kaybetme korkusu yaşamasından, ülke adına endişelenmesinden, KÜRESEL YERLEŞİK DÜZEN VE İÇERİDEKİ UZANTILARININ YENİ ŞEREFSİZ DENEMELERİNE KARŞI UYANIK OLMA çağrısından oluşuyor.

Bir lider, bu savaşı bütün varlığı ile yapıyor ve her türlü oynanan oyuna rağmen halkından gördüğü destek kesilmeden devam ediyorsa, bize de bireysel olarak düşen elimizden geleni sonuna kadar yapmak…SAVAŞ MİLLİ-GAYRİ MİLLİ arasında! Karar sizin! Her şey TAM BAĞIMSIZ GÜÇLÜ BÜYÜK CİHANŞÜMUL TÜRKİYE için…

SON SÖZ: MİLLİ OLANI, BİZDEN OLANI, BİZİM OLANI ASLA VERMEYECEĞİZ! GEREKİRSE HEPİMİZ ŞEHİT OLACAĞIZ AMA BU ÜLKE, HALKIN İRADESİ İLE SEÇTİĞİ LİDER VE KENDİ POLİTİKALARI DOĞRULTUSUNDA YOL ALACAK! BU COĞRAFYA, BU ÜLKE, BU DEVLET BİZİM! HALK ADINA KARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNEN HER TÜRLÜ VESAYET ODAĞI VE DIŞARIDAKİ AKIL HOCALARI AKLINI BAŞINA DEVŞİRSİN!

Yiğit Bulut’un yazısı