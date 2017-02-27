Yiğit Bulut: ‘Halkı kendi ordusu ile karşı karşıya getirmeye’ çalışanlar, mutlaka bunun hesabını verecekler!

Cumartesi günü ‘malum medya’nın bir gazetesinde atılan 2 manşet Türkiye’de ‘kendini ülkenin sahibi sananların’ hala nelere kalkışabileceğini göstermesi açısından çok önemliydi…

Sevgili dostlar, bu ülkede gerçek bir HALK İKTİDARI tesis ediliyor ve 200 yıllık ‘yerleşik yapılanmalar’ kırılarak, Türkiye ‘gerçek bağımsızlığa’ doğru adımlar atıyor. Bu süreci durdurmak isteyen ‘yerleşikler ve iç-dış uzantıları-taşeronları’ son çırpınışlarını ortaya koyuyorlar…

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘KURUMSAL KİMLİĞİ’ni’ bu tip ‘algılama oyunlarına bulaştıranlar’ ve kendi menfaatleri doğrultusunda ‘halkı kendi ordusu ile karşı karşıya getirmeye’ çalışanlar, mutlaka bunun hesabını verecekler! YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE…

Yiğit Bulut’un yazısı