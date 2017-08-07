Yiğit Bulut: Güzel günler çok yakın

Yeni bir DÜNYA ve DOĞU’DAN YÜKSELEN GÜNEŞ…

YENİ BİR DÜNYA, YENİ BİR TÜRKİYE ve Türkiye için yeni bir EKONOMİK PARADİGMA…

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Daha önce de yazdım; YENİ BİR EKONOMİK PARADİGMA TANIMLAYACAĞIZ, TANIMLIYORUZ…

Biz bu yolda yürürken, açtığımız yolda önemli değişiklikler de dünyaya yansıyor. BATI’nın DOĞU’ya hakimiyeti bitiyor ve DOĞU’nun hakimiyeti başlıyor…Güzel günler çok yakın…

YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR VE BATI’NIN DOĞU’YA HÜKÜMRANLIĞI BİTİYOR…GÜNEŞ DOĞU’DAN YENİDEN YÜKSELİYOR VE TÜRKİYE, RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİNDE İNSANLIĞIN ÖZGÜRLEŞMESİ YOLUNDA ELİNDEN GELENİ YAPIYOR…HERKESİ BU SAVAŞA KATILMAYA VE DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM.

Yiğit Bulut’un yazısı